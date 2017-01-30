30.01.2017 (11:48)

Каждый пятый новобранец российской военной базы в Абхазии желает стать военнослужащим по контракту

На российской военной базе в Республике Абхазия проведен социологический опрос военнослужащих по призыву, в ходе которого выявлено, что каждый пятый из них желает подписать контракт с Минобороны и продолжить военную службу в соединении.

Всего было опрошено около 1,5 тыс. новобранцев, прибывших из различных регионов страны — Калмыкии, Красноярского края, Московской, Тюменской и Астраханской областей.

Все кандидаты на службу по контракту пройдут тщательный отбор в соответствии с предъявляемыми требованиями. Предпочтение будет отдаваться тем из них, кто хорошо подготовлен физически, успешно прошел социально-психологическое тестирование.

После этого военнослужащие будут назначены на должности и направлены в учебные воинские части для обучения различным военно-учетным специальностям.

На весь период службы в соединении военнослужащие по контракту будут обеспечены оборудованными служебными квартирами или комнатами в общежитиях. После трех лет службы они смогут приобрести квартиру в собственность в любом регионе России по программе военной ипотеки. Причем выплаты в рамках ипотечных обязательств будет производить Министерство обороны.

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