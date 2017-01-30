30.01.2017 (10:48)
В Воронежской области началось летно-тактическое учение с эскадрильей истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей МиГ-29 СМТ
Сегодня в Воронежской области началось летно-тактическое учение (ЛТУ) с эскадрильей истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей МиГ-29СМТ Западного военного округа (ЗВО).
На первом этапе учения экипажи самолетов отработают перебазирование на запасной аэродром. Для этого подразделениям наземных служб необходимо будет выполнять комплексные задачи по подготовке авиационной техники к вылету, подвеске ракетно-пушечного вооружения и авиационных бомб, поддержанию устойчивой радиосвязи, радиолокационному контролю полетов авиации на заданных маршрутах, выдаче радиолокационной информации на пункты боевого управления, а также по подготовке взлетно-посадочной полосы, заправке самолетов и осуществлению маскировки авиационной техники и средств наземного обеспечения.
На втором этапе ЛТУ пилотам эскадрильи предстоит поразить цели, имитирующие вертолеты и объекты армейской авиации условного противника на полигоне Погоново в Воронежской области, провести воздушные бои с самолетами условного противника, роль которых исполнят экипажи истребителей МиГ-29СМТ.
Завершится учение тренировкой по преодолению систем противоракетной обороны условного противника, их роль исполнят зенитные ракетные комплексы С-300, базирующиеся в Воронежской области.
В мероприятии принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано около 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей МиГ-29СМТ.