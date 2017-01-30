30.01.2017 (09:47)

В ЮВО подвели промежуточные итоги окружного этапа Фестиваля прессы «Медиа-Ас-2017»

В Южном военном округе (ЮВО) подходит к завершению окружной этап третьего Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас-2016». Конкурсной комиссией рассмотрено более 60 работ журналистов субъектов РФ в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах.

В состав конкурсной комиссии ЮВО вошли представители командования ЮВО, региональных органов исполнительной власти, общественных и ветеранских организаций, деятели науки и культуры, представители СМИ.

Работы на конкурс прислали журналисты из Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республик Северного Кавказа: Дагестана, Северной Осетии-Алании, Чеченской Республики, а так же Республики Крыма и Севастополя.

Журналисты представили на рассмотрение свои работы в 9 номинациях: «Лучшие кадры» – за лучший новостной репортаж телевизионных СМИ, «Командный голос» – за лучшую радиопрограмму радиостанций, «Сила слова» – за лучший материал в печатных СМИ, «Стиль жизни» – за лучший материал в периодических современных изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию, «Проект специального о назначения» – за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.) среди сотрудников творческих объединений и интернет-изданий, «Молния» – за лучшую работу в информагентстве, «Главный калибр» – за лучшую фотоработу фотографов, «На острие атаки» – за лучший материал в региональных (местных) СМИ, «Прорыв» – лучший дебют года.

Наибольший интерес журналистов вызвал мероприятия по боевой подготовке, перевооружению, участию войск во внезапных проверках и в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2016», проходившем на нескольких полигонах округа в 5 субъектах РФ.

Большое количество конкурсных работ посвящено воссозданию в составе ЮВО двух мотострелковых дивизий, в том числе легендарной 150-й Идрицко-Берлинской мотострелковой дивизии, военнослужащие которой водружали Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 г.

Пресс-служба ЮВО до 10 февраля продолжает принимать заявки на участие в окружном этапе Фестиваля прессы «Медиа-Ас-2017».

К участию в окружном этапе фестиваля «Южный Медиа-Ас-2017» приглашаются все желающие, чьи материалы размещены в центральных и региональных печатных, аудиовизуальных и электронных СМИ, а также авторские материалы, опубликованные в социальных сетях и блогах в период с 1 января по 31 декабря 2016 г. и посвященные деятельности войск ЮВО.

С условиями участия в конкурсе, а также положением о третьем Всероссийском фестивале прессы «Медиа-Ас-2017» более подробно можно ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны РФ.

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