30.01.2017 (07:04)

В Восточном военном округе проведена масштабная проверка подразделений антитеррора

Комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму состоялись в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области.

В ходе мероприятий военнослужащие подразделений блокирования и усиления отработали порядок действий при отражении попыток проникновения условных диверсионно-разведывательных групп на военные объекты.

При проведении тренировок, для создания обстановки максимально приближенной к боевой, использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов, а также были задействованы бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-80.

Также, личный состав групп антитеррора отработал вопросы эвакуации условно раненых военнослужащих, выполнил мероприятия радиационной и химической разведки районов выполнения задач.

Подобные тренировки проводятся на регулярной основе, что позволяет повышать уровень практической подготовки подразделений воинских частей округа по противодействию терроризму.

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