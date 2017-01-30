30.01.2017 (06:29)

Соединение управления ВВО поднято по тревоге в рамках проверки

Соединение управления Восточного военного округа, дислоцированное в г.Хабаровске, было поднято по тревоге в рамках масштабной проверки боевой готовности войск округа.

Бойцы покинули расположение части и в составе колонны специальной техники выдвинулись в район сосредоточения, в установленные сроки.

Совершив марш в район выполнения учебно-боевой задачи, подразделения связистов развернули подвижной пункт управления.

В ходе мероприятий проверки боевой готовности личным составом соединения были отработаны нормативы развертывания аппаратных связи и организована система управления войсками в интересах командования округом по каналам спутниковой и радиорелейной связи, а также засекреченная и видеоконференцсвязь.

Кроме того, воины-связисты выполнили мероприятия маскировки полевого пункта управления, отработали вводные по отражению внезапного нападения диверсионной группы условного противника.

К мероприятиям проверки боевой готовности был привлечен весь личный состав соединения управления ВВО, а для обеспечения работы подвижного пункта управления и совершения марша задействовано около 50 единиц боевой и специальной техники, в том числе находящейся на временном хранении.

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