30.01.2017 (03:29)
Курсанты Морского корпуса Петра Великого в Петербурге отработали освобождение судна от условных пиратов в ходе страйкбольной игры
В Санкт-Петербурге, на полигоне военно-тактических игр Пулково-3, состоялось тактико-специальное учение курсантов Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) в режиме военно-спортивной игры страйкбол.
Основной целью учебного мероприятия являлись отработка новых способов ведения боя в ходе освобождения судна, захваченного морскими пиратами (в том числе ночью), а также действий в составе подразделения по обороне военно-морских баз от атак террористов.
Особенность учения заключалась в применении инновационного подхода к обучению курсантов военно-учебных заведений Минобороны России с использованием систем имитации оружия и новых способов специальной физической подготовки личного состава посредством динамических нагрузок при сложных координационных движениях в экстремальных ситуациях.
Курсантам противостояли команды разной степени оснащенности и подготовки, что вносило дополнительные сложности при планировании операций в ограниченном пространстве судна или здания, заставляло быстро менять тактику действий при выполнении задач по предназначению.
Страйкбол — военно-спортивная командная игра по определенному сценарию.
Команды, участвующие в ней, выполняют задачи, имитирующие действия реальных боевых подразделений — от обороны и освобождения отдельных зданий, нейтрализации группы пиратов, террористов, диверсантов до более масштабных наступательных и оборонительных операций, в которых одновременно принимают участие сотни человек.
Система имитации оружия — пневматическая или электропневматическая копия, максимально схожая по внешнему виду, массе и размерам с реальными образцами стрелкового оружия.
Стреляет пластиковыми шариками диаметром
6 мм и массой от 0,12 до 0,43 г в автоматическом и одиночном режимах.