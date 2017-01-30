30.01.2017 (03:29)

Курсанты Морского корпуса Петра Великого в Петербурге отработали освобождение судна от условных пиратов в ходе страйкбольной игры

В Санкт-Петербурге, на полигоне военно-тактических игр Пулково-3, состоялось тактико-специальное учение курсантов Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) в режиме военно-спортивной игры страйкбол.

Основной целью учебного мероприятия являлись отработка новых способов ведения боя в ходе освобождения судна, захваченного морскими пиратами (в том числе ночью), а также действий в составе подразделения по обороне военно-морских баз от атак террористов.

Особенность учения заключалась в применении инновационного подхода к обучению курсантов военно-учебных заведений Минобороны России с использованием систем имитации оружия и новых способов специальной физической подготовки личного состава посредством динамических нагрузок при сложных координационных движениях в экстремальных ситуациях.

Курсантам противостояли команды разной степени оснащенности и подготовки, что вносило дополнительные сложности при планировании операций в ограниченном пространстве судна или здания, заставляло быстро менять тактику действий при выполнении задач по предназначению.

Страйкбол — военно-спортивная командная игра по определенному сценарию.

Команды, участвующие в ней, выполняют задачи, имитирующие действия реальных боевых подразделений — от обороны и освобождения отдельных зданий, нейтрализации группы пиратов, террористов, диверсантов до более масштабных наступательных и оборонительных операций, в которых одновременно принимают участие сотни человек.

Система имитации оружия — пневматическая или электропневматическая копия, максимально схожая по внешнему виду, массе и размерам с реальными образцами стрелкового оружия.

Стреляет пластиковыми шариками диаметром

6 мм и массой от 0,12 до 0,43 г в автоматическом и одиночном режимах.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице