30.01.2017 (01:35)

Главнокомандующий ВМФ посетил Санкт-Петербургское предприятие «Интелтех»

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмирал Владимир Королёв посетил одно из старейших предприятий в России, занимающееся разработкой и выпуском средств связи и управления для ВМФ — ПАО «Интелтех» (входит в контур управления АО «Объединенная приборостроительная корпорация» Госкорпорации «Ростех»), лично проверил ход работ по разработке и серийному производству комплексов связи для подводных лодок и надводных кораблей ВМФ, выполняемый предприятием в рамках Гособоронзаказа, а так же результаты проработки выданных в июне месяце 2016 года поручений.

В ходе рабочего визита на предприятие «Интелтех» главнокомандующего ВМФ России сопровождали заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению и эксплуатации вооружения вице-адмирал Виктор Бурсук и начальник связи — заместитель начальника Главного штаба ВМФ по связи контр-адмирал Владимир Земсков.

При посещении ПАО «Интелтех» адмирал Владимир Королёв осмотрел стенды комплексов связи и управления для строящихся и перспективных надводных кораблей (НК) и подводных лодок (ПЛ).

Также, главком ВМФ обсудил с руководством ПАО «Интелтех» и разработчиками подходы к дальнейшему развитию разработанных комплексов и поставил задачи по оснащению ими конкретных проектов строящихся, модернизируемых и проектируемых кораблей.

Адмирал Владимир Королёв осмотрел стендовую и производственную базу предприятия и заслушал доклад генерального директора ПАО «Интелтех» Юрия Николашина по вопросам развития производственных мощностей в интересах надводного и подводного кораблестроения. В своем докладе еенеральный директор ПАО «Интелтех» Юрий Николашин остановился на основных результатах технического перевооружения, выполненного на предприятии в 2011—2016 г.г.

Проведенное техническое перевооружение предприятия позволит обеспечить выпуск: несколько модификаций комплексов связи для ПЛ различных проектов, комплексов связи для НК, средств коммутации и маршрутизации для береговых объектов связи.

На одном из стендов предприятия заместитель генерального директора — директор НТЦ Николай Лычагин доложил Адмиралу Владимиру Королёву о ходе работ и состоянии дел по разработке базового перспективного Многофункционального интегрированного комплекса связи для надводных кораблей (МИКС НК) всех классов. Данный комплекс построен на принципиально новой программно-аппаратной платформе, которая позволяет обеспечить весь требуемый перечень инфотелекоммуникационных возможностей для надводных кораблей.

Главкому ВМФ были продемонстрирован возможности и телекоммуникационные услуги, обеспечиваемые внутриобъектовой системой связи (ВОСС) объектов ВМФ.

На стенде были продемонстрированы возможности системы мониторинга жизнедеятельности личного состава подводных лодок и надводных кораблей в различных условиях боевой и повседневной деятельности.

Главком ВМФ заслушал доклады по ранее данным поручениям. Были представлены действующие макеты различных программных комплексов. Все комплексы разработаны под единой операционной системой, имеют одинаковые стыки и работают по единым протоколам. Такие программные продукты позволяют создавать современные бесшовные информационно-телекоммуникационные системы для ВМФ, способные обеспечить автоматизированное планирование, постановку задач, контроль за их выполнением, что существенно сокращает сроки планирования и оперативного управления. Разработанное специальное программное обеспечение отвечает всем современным требованиям по кибербезопасности.

Подводя итоги работы на предприятии главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королёв дал высокую оценку работе коллектива, его компетенциям и уровню проработки представленных по результатам поручений материалов. «Выражаю уверенность, что и в перспективе мы будем тесно и эффективно взаимодействовать по проблематике систем связи для кораблей и подводных лодок Военно-Морского Флота», — отметил фдмирал Владимир Королёв, подводя итоги проверки.

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