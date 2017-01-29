29.01.2017 (15:56)

Командующий ВДВ инспектирует десантно–штурмовое соединение в Приморском крае

В ходе работы генерал-полковник Андрей Сердюков проверит уровень боевой готовности соединения, проведет осмотр военных объектов и заслушает представителей командования и организаций обеспечения, о реализации мероприятий капитального ремонта и строительства зданий.

В заключительной части рабочей поездки Командующий ВДВ посетит полигон «Барановский». Генерал-полковник оценит уровень подготовки командиров в организации занятий по боевой подготовке в составе подразделений, а также убедится в объективности результатов, выставляемых подразделениям при выполнении ими контрольных стрельб из штатного вооружения в дневных и ночных условиях. По окончании проверки личный состав и военная техника будут возвращены в пункт постоянной дислокации.

Помимо этого, в рабочем графике Командующего запланировано проведение приема по личным вопросам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в одном из самых удаленных гарнизонов России. В ходе встреч будет уделено особое внимание решению социально-бытовых вопросов семей военнослужащих.

Рабочая поездка Командующего ВДВ в Уссурийское соединение ВДВ продлится до конца января 2017 года.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице