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29.01.2017 (14:56)

Отряд кораблей Балтийского флота возвратился из дальнего похода

В воскресенье в военной гавани г. Балтийска состоялась церемония встречи, где под звуки военного оркестра экипажи кораблей встретил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов, а так же родные и близкие моряков. Там же состоялся торжественный митинг, вручение командирам кораблей традиционных жареных поросят и награждение отличившихся в походе ценными подарками и грамотами

В дальний поход БДК «Александр Шабалин» отправился в июле 2016 года. За это время кораблем пройдены десятки тысяч морских миль, совершен ряд деловых визитов в иностранные и российские порты. В ходе похода экипаж корабля выполнил десятки учебно-боевых задач как самостоятельно, так и в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.

Морской танкер «Лена» находился в дальнем походе с октября 2016 года, побывал в Средиземноморье, Индийском океане и в западной Атлантике. Экипаж судна занимался материально-техническим обеспечением кораблей и судов ВМФ России в дальней морской зоне.

Корабли и суда Балтийского флота в течение года на регулярной основе выполняют задачи в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море, кроме этого в ходе плановых дальних походов моряки-балтийцы демонстрируют Российский военно-морской флаг в различных районах Атлантического и Индийского океанов.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ
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