28.01.2017 (14:26)
Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов инспектирует российскую военную базу в Армении
Первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов совершает рабочую поездку в Армению, где по поручению главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу инспектирует 102-ю российскую военную базу.
В ходе визита он проверит организацию учебного процесса и боевой подготовки соединения, а также социальную инфраструктуру, необходимую для проживания военнослужащих и членов их семей.
В частности, Руслан Цаликов уже осмотрел здания казарм в Гюмри, построенных в начале XIX века, и поручил командиру базы полковнику Владимиру Елканову в кратчайшие сроки обследовать исторический казарменный фонд для принятия решения о возможности его восстановления.
При посещении храма во имя Святой мученицы царицы Александры, расположенному на территории базы, первый замминистра обороны передал приходу храма икону Георгия Победоносца – дар от генерала армии Сергея Шойгу.
«Хочу Вас поблагодарить за то, что вы делаете для Вооруженных Сил. Роль веры велика», – сказал он помощнику командира соединения по работе с верующими военнослужащими архимандриту Андрею (Вац), вручая икону.
Кроме того, в Ереване планируется встреча Руслана Цаликова с главой военного ведомства республики Вигеном Саргсяном, на которой будут обсуждаться актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух государств.
Россия и Армения 20 августа 2010 г. продлили до 2044 г. срок действия договора о размещении российской военной базы в Армении. Протокол предусматривает расширение сферы ее географической и стратегической ответственности.
В скором времени на базе будут служить только военнослужащие по контракту, и военное ведомство прорабатывает вопрос о предоставлении им жилья.