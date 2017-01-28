28.01.2017 (12:02)

Командование СФ и правительство Мурманской области обсудили актуальные вопросы взаимодействия

В штабе Северного флота (СФ) состоялось рабочее совещание, посвящённое актуальным вопросам взаимодействия командования СФ и правительства Мурманской области.

Стороны обсудили прохождение отопительного сезона, перспективы развития социальной инфраструктуры в военных городках и гарнизонах на территории Мурманской области, строительство в Мурманске филиала Нахимовского военно-морского училища.

Открывая встречу, командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов заявил, что вопросы социальной и коммунальной проблематики в гарнизонах находятся на жестком контроле у командования флота и решаются в тесном взаимодействии с правительством Мурманской области и муниципальными властями.

В свою очередь, губернатор Мурманской области Марина Ковтун отметила, что такие совещания носят регулярный характер и дают конкретные результаты.

«Мы исходим из принципов сотрудничества и взаимной ответственности по смежным вопросам развития региона. Наши совещания традиционны, а главное, они дают реальные результаты», – подчеркнула Марина Ковтун.

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