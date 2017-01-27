27.01.2017 (18:25)

В Военно-космической академии имени Можайского завершено строительство нового общежития и столовой

На исторической территории Военно-космической академии имени Можайского завершен первый этап реконструкции, предусматривающий окончание строительства курсантского общежития на 800 мест и столовой на 1200 обедов.

Ход работ проинспектировал прибывший в прославленный вуз заместитель Министра обороны Тимур Иванов.

«Строительство велось в исторической части Санкт-Петербурга на Петроградской стороне. Работы выполнены своевременно и с хорошим качеством», — отметил замглавы военного ведомства.

Тимур Иванов пояснил, что построенное общежитие укомплектовано современной мебелью, оснащено индивидуальными душевыми комнатами и стиральными машинами. В ходе следующего этапа реконструкции строителям предстоит провести реставрационные работы в зданиях академии, являющихся объектами культурного наследия.

«Работы будут закончены в 2018 году», — подчеркнул замминистра обороны.

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