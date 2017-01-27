27.01.2017 (17:40)
Плавательный бассейн Военного института физической культуры в Петербурге после реконструкции сможет принимать соревнования мирового уровня
«Плавательный бассейн Военного института физической культуры в Санкт-Петербурге после завершения в мае реконструкции сможет принимать международные соревнования», — сообщил заместитель Министра обороны Тимур Иванов после инспектирования хода запланированных работ на данном объекте.
«Строители завершат полную реконструкцию здания 50-метрового бассейна и заменят все инженерные коммуникации. Бассейн будет оснащен самым современным оборудованием, сертифицированным для проведения соревнований олимпийского масштаба», — заявил замглавы Минобороны.
У бассейна появится глубоководная чаша, его оснастят мультимедийной аппаратурой, электронным табло и всей необходимой инфраструктурой для комфортного размещения зрителей.
Бассейн будет использоваться не только для подготовки армейских спортсменов, но и для посещения жителями Санкт-Петербурга и его гостями.