27.01.2017 (17:40)

Плавательный бассейн Военного института физической культуры в Петербурге после реконструкции сможет принимать соревнования мирового уровня

«Плавательный бассейн Военного института физической культуры в Санкт-Петербурге после завершения в мае реконструкции сможет принимать международные соревнования», — сообщил заместитель Министра обороны Тимур Иванов после инспектирования хода запланированных работ на данном объекте.

«Строители завершат полную реконструкцию здания 50-метрового бассейна и заменят все инженерные коммуникации. Бассейн будет оснащен самым современным оборудованием, сертифицированным для проведения соревнований олимпийского масштаба», — заявил замглавы Минобороны.

У бассейна появится глубоководная чаша, его оснастят мультимедийной аппаратурой, электронным табло и всей необходимой инфраструктурой для комфортного размещения зрителей.

Бассейн будет использоваться не только для подготовки армейских спортсменов, но и для посещения жителями Санкт-Петербурга и его гостями.

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