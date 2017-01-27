27.01.2017 (16:39)

На Северном Кавказе началась подготовка водителей и механиков-водителей 58-й общевойсковой армии ЮВО

На Северном Кавказе и Закавказье началась подготовка водителей и механиков-водителей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). В мероприятии принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих.

Занятия проходят на сложных участках дорог в горной местности на различной колесной и гусеничной технике. Для контраварийной подготовки водителей созданы группы, занимающиеся перевозками личного состава, опасных грузов и технических агрегатов на современных военных колесных автомобилях «КамАЗ-5350», «УАЗ», «Урал-4320».

Военнослужащие отрабатывают маневрирование на скоростной трассе, прохождение маршрута в составе колонны на максимально и минимально допустимых скоростях, совершенствуют навыки вождения военной техники на горных дорогах с большими уклонами и крутыми поворотами, учатся преодолевать овраги, искусственные и естественные препятствия, участки вязкого грунта с применением штатных средств самовытаскивания.

По завершении десятидневного курса по контраварийной подготовке обучаемые сдадут итоговые экзамены по теоретическим основам управления военной техникой в экстремальных ситуациях и совершат 100- и 300-километровые марши для получения дополнительной учетной квалификации по управлению автомобилем с опасными грузами, техническими агрегатами и перевозке личного состава.

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