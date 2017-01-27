27.01.2017 (12:30)

Уникальный ситуационный центр при Военно-медицинской академии в Петербурге объединит с помощью телемедицины все военные госпитали

Создаваемый в многопрофильной клинике (МПК) Военно-медицинской академии (ВМА) ситуационный центр свяжет в перспективе телемедицинскими технологиями все военно-медицинские учреждения Вооруженных Сил России. Об этом сообщил заместитель Министра обороны Тимур Иванов, находящийся с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге.

Он также пояснил, что в ситуационном центре будут круглосуточно дежурить военные врачи, которые в случае необходимости смогут по телемедицинской связи проконсультировать своих коллег из военно-медицинских учреждений различных регионов страны. При этом для консультаций будут доступны специалисты самых редких медицинских специальностей, работающие в Военно-медицинской академии.

«Помимо этого, вся информация из ситуационного центра будет оперативно поступать в Национальный центр управления обороной страны», — подчеркнул Тимур Иванов.

Что касается строительства МПК, то оно идет в соответствии с графиком.

«К маю планируется завершить все строительно-монтажные работы и приступить к пуско-наладочным операциям. Будем стремиться к тому, чтобы своего первого пациента МПК приняла ко Дню медицинского работника, в июне»», — заявил замглавы военного ведомства.

Осматривая строящийся объект, Тимур Иванов поручил вдвое увеличить численность строителей, доведя её до 2 тысяч человек. Замминистра также распорядился проработать вопросы, связанные с оформлением единой стилистики интерьеров, благоустройством территории и созданием эксплуатирующих структур.

«Мы уверены, что клиника станет локомотивом военной медицины», — подчеркнул Тимур Иванов.

Камень в основание МПК заложил 22 августа 2014 года Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. В семи корпусах клиники общей площадью 148 тыс. кв. м расположатся 16 кафедр и 24 клинических отделения Военно- медицинской академии. Оснащение клиники самым современным оборудованием позволит проводить сложнейшие операции по трансплантации органов человека и оказывать другие виды высокотехнологичной медицинской помощи.

«Это будет самая крупная и современная клиника не только в России, но и в Европе, мире», — отметил Тимур Иванов.

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