27.01.2017 (15:10)

Большой противолодочный корабль «Североморск» прошел Суэцкий канал

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота (СФ) «Североморск», выполняющий задачи похода в дальней океанской зоне, совершил переход из Средиземного в Красное море через Суэцкий канал.

Проход корабля по каналу занял у экипажа несколько часов, в течение которых основной задачей было обеспечение безопасного маневрирования БПК в условиях интенсивного судоходства. С этой задачей успешно справились расчеты главного командного пункта корабля, информационного центра, штурманской и радиотехнической боевых частей.

Во время плавания на корабле также были отработаны вопросы противодиверсионной обороны и мероприятия антитеррористической направленности.

Дальний поход БПК «Североморск» проходит с 15 октября 2016 года под флагом начальника штаба соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил СФ капитана 1 ранга Станислава Варика.

За этот период кораблем пройдено более 17 тыс. морских миль. Экипаж корабля выполнял задачи в составе оперативного соединения Военно-Морского Флота России, действующего в Средиземном море на постоянной основе. В ходе похода «Североморск» отработал несколько десятков внутрикорабельных учений различной направленности от борьбы за живучесть на ходу и стоянке, до противовоздушной и противолодочной обороны с применением палубной авиации.

В начале февраля БПК примет участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017» в акватории Аравийского моря. Целью мероприятия является борьба с пиратством и защита маршрутов международной торговли.

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