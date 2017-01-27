27.01.2017 (14:15)

Военные моряки возложили цветы к монументу на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга

Сегодня на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге прошли памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

На торжественно-траурную церемонию на Пискаревское кладбище прибыло свыше 500 военнослужащих Ленинградской военно-морской базы, представители Главного командования Военно-Морского Флота (ВМФ) России, Военного учебно-научного центра, Объединенного учебного центра ВМФ. Шествие колонны военных моряков возглавил заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков.

Цветы и венки к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище возложили полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания северной столицы Вячеслав Макаров, моряки-балтийцы и ветераны флота.

Справочно:

Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге – самое большое место захоронений жертв Великой Отечественной войны. На нем похоронено 420 тыс. жителей города, погибших от голода, бомбежек, обстрелов, и 70 тыс. воинов-защитников Ленинграда.

Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 879 дней – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо вокруг города было прорвано 18 января 1943 года. 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от блокады в ходе наступления Красной армии.

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