27.01.2017 (13:46)

Зенитчики российской военной базы в Абхазии в ходе тренировки выполнили электронные пуски ракет

Расчеты зенитных ракетных подразделений российской военной базы в Абхазии в рамках тренировки по управлению огнем средств ПВО выполнили электронные пуски ракет.

На тренировку привлекалось около 200 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносные ЗРК «Игла».

В условиях тумана и нулевой видимости из-за низкой облачности зенитчики отработали вопросы обнаружения и поражения одиночных и групповых целей, имитирующих авиацию условного противника. Информация о воздушной обстановке автоматически поступала от средств разведки до командного пункта ПВО за считанные секунды.

Также в ходе мероприятия командиры подразделений и расчеты ЗРК совершенствовали навыки занятия и маскировки стартовых позиций, организации системы связи и управления, перевода техники из походного положения в боевое, разведки и сопровождения воздушных целей в условиях радиопомех.

Для имитации средств воздушного нападения условного противника были задействованы беспилотные летательные аппараты соединения.

Разведка целей в ходе тренировки велась с применением различных радиолокационных станций, в частности, малогабаритной радиолокационной станции «Гармонь», обеспечивающей обнаружение и определение принадлежности воздушных объектов на дальностях до 45 км.

В текущем году с зенитными ракетными (зенитными) подразделениями соединения будет проведен ряд тактических учений с боевой стрельбой на полигонах в Краснодарском крае и Астраханской области.

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