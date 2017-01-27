27.01.2017 (11:50)

Заместитель Министра обороны Тимур Иванов проинспектирует ход строительства военных объектов в Санкт-Петербурге

Заместитель Министра обороны России Тимур Иванов прибыл в Санкт-Петербург с рабочей поездкой, во время которой проинспектирует строительные работы на важнейших объектах инфраструктуры Западного военного округа.

«По поручению Министра обороны будет проверен ход строительства и реконструкции Военно-медицинской академии, Военного института физической культуры, Военно- космической академии, а также исторических фондов Адмиралтейства и штаба округа на Дворцовой площади», — рассказал в беседе с журналистами Тимур Иванов.

Он также сообщил, что проконтролирует, как идет возведение нового здания Центральной военно-морской библиотеки на Васильевском острове и реконструкция исторических интерьеров Военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации на Дворцовой площади.

Строительство и реконструкцию указанных объектов ведут специалисты АО «Главное управление обустройства войск» Министерства обороны России.

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