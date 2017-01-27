27.01.2017 (12:32)

Главнокомандующий Сухопутными войсками посетил Аксайский казачий кадетский корпус

26 января главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) генерал-полковник Олег Салюков посетил Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус в Ростовской области, вошедший в состав довузовских образовательных учреждений Минобороны в 2013 г.

В ходе рабочей поездки генерал-полковник Олег Салюков проверил ход учебного процесса и состояние учебно-материальной базы корпуса, посетил занятия с кадетами в интерактивных классах, побывал в жилом корпусе, столовой, медицинском блоке и музее, а также побеседовал с воспитанниками и членами родительского комитета.

Главнокомандующий СВ сообщил, что принято решение о расширении столовой, бассейна, т.е. училище будет развиваться. «Возможно, будет конно-спортивный комплекс. Сейчас 256 человек обучается, но думаю, что желающих гораздо больше. Думаю и местные власти пойдут навстречу в отношении земли, если нужно будет расширяться», - сказал Олег Салюков.

По его словам, в настоящее время военное ведомство обращает пристальное внимание на довузовское образование с целью воспитания глубоко патриотичных будущих офицеров, принята программа по развитию довузовских учреждений до 2020 г. Теперь военные училища Минобороны ведут каждого выпускника от начала подготовки к ЕГЭ до поступления.

«Мы ожидаем увеличения количества воспитанников корпуса до 560 человек, потому что конкурс с каждым годом растёт», – заявил главнокомандующий СВ.

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