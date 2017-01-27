27.01.2017 (12:17)

Экипажи армейской авиации ЮВО на полигонах Краснодарского края нанесли ракетный удар по объектам условного противника

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н, Ка-52 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-35 авиаполка Южного военного округа (ЮВО) на авиационном полигоне в Краснодарском крае выполнили пуски неуправляемых ракет по переднему краю обороны условного противника.

При решении задач воздушной разведки вертолетчики совершенствовали наиболее сложные элементы пилотирования — полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.

Пилоты действовали в составе пар и звеньев, отрабатывали полеты в построении «пеленг» на установленных интервалах и дистанциях. Ведущему экипажу предстояло, при обнаружении целей на земле, распределить их среди ведомых экипажей для максимально эффективного нанесения авиационного удара.

Летчики поразили около 40 мишеней, имитирующих колонну техники, укрепления и другие объекты условного противника.

В полетах было задействовано более 10 вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице