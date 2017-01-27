27.01.2017 (11:55)

В ЗВО проходят мероприятия, посвященные 73-й годовщине окончательного снятия блокады Ленинграда

Сегодня военнослужащие воинских частей Санкт-Петербургского гарнизона, а также воспитанники Суворовского, Нахимовского училищ и кадетских корпусов Минобороны России примут участие в памятных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине окончательного снятия блокады Ленинграда.

Временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенант Виктор Астапов вместе с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко в ходе памятного мероприятия возложат венки к монументу «Родина-Мать» на Пискаревском мемориальном кладбище. Торжественно-траурную церемонию будут обеспечивать рота Почетного караула и оркестр штаба ЗВО.

Кроме того, военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона, слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны России, суворовцы, нахимовцы и кадеты возложат цветы к монументам на Серафимовском, Невском, Богословском и Смоленском мемориальных кладбищах, а также к монументу «Героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы.

Памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине окончательного снятия блокады Ленинграда, пройдут во всех воинских частях, дислоцированных в Санкт-Петербурге и на территории Ленинградской области.

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