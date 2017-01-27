27.01.2017 (11:53)

Военные топографы ЗВО в рамках учения построили 3D-модели позиционных районов в полевых условиях

С подразделением топографической службы Западного военного округа (ЗВО), дислоцированным в Воронежской области, прошло тактико-специальное учение, в ходе которого специалисты построили 3D-модели позиционных районов в полевых условиях.

С помощью новейшей навигационной аппаратуры «Орион», «Вешка», «Лейка» и прибора измерения высот и превышений военные топографы осуществили геодезическую привязку объектов, ориентиров военных полигонов на местности с последующим нанесением их на электронные карты.

Погрешность обозначений на картах при их разработке в полевых условиях составляет до 5 см на 1 квадратный метр, что позволяет с высокой точностью определить координаты и применять для наведения различных артиллерийских систем и нанесения авиационных ударов в различных видах боя.

В ходе учения военнослужащие подразделения топографической службы ЗВО в течение трех суток провели рекогносцировку и уточнение района более 100 квадратных километров.

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