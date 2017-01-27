27.01.2017 (10:22)

В боевой состав ТОФ после ремонта и модернизации вернулась дизельная подлодка «Комсомольск-на-Амуре»

Дизельная подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре» Тихоокеанского флота прибыла в место постоянного базирования — город Владивосток — после ремонта и модернизации на Амурском судостроительном заводе.

Во Владивостоке прошла торжественная церемония встречи подлодки. В ней приняли участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, личный состав и ветераны соединения подводных лодок, представители Амурского судостроительного завода, администраций Хабаровского и Приморского краев.

Большая подводная лодка Б-187 проекта 877 «Палтус» была заложена 7 мая 1991 года на Амурском судостроительном заводе, в период с 1993 по 1995 года она совершила три дальних похода на полную автономность с оценкой «отлично».

В 1995 году экипаж подлодки завоевал переходящий вымпел «Лучший корабль Тихоокеанского флота по итогам боевой подготовки». В 1997 году Б-187 участвовала в международных выставках вооружений во Владивостоке, Таиланде, Малайзии.

15 июля 2015 года приказом главнокомандующего ВМФ России подлодке присвоено название «Комсомольск-на-Амуре».

Подводные лодки проекта 877 предназначены для борьбы с надводными кораблями и субмаринами, постановки минных заграждений, ведения разведки.

Одно из главных достоинств подлодок данного типа — низкий уровень шумности.

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