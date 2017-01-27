27.01.2017 (09:45)

Первое в текущем году тактико-специальное учение состоялось в инженерном соединении ВВО

На одном из учебно-тренировочных комплексов в Хабаровском крае состоялось первое в этом году тактико-специальное учение с подразделениями инженерного соединения Восточного военного округа (ВВО).

В ходе учения военнослужащие провели инженерную разведку маршрутов выдвижения колонн боевой техники, в частности, разведку дорожного полотна на наличие взрывоопасных предметов, при этом применялись миноискатели «Коршун», служебные минно-розыскные собаки, а также защитные костюмы сапера «Сокол».

Кроме того, были отработаны обнаружение и обезвреживание с помощью накладных зарядов противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств, замаскированных растяжек.

Для проделывания проходов в завалах на маршрутах движения и маневра войск применялись инженерные машины разграждения ИМР-2.

При выполнении учебно-боевых задач инженерным дозорам пришлось отражать нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.

В тактико-специальном учении приняли участие более 150 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц боевой и специальной техники.На одном из учебно-тренировочных комплексов в Хабаровском крае состоялось первое в этом году тактико-специальное учение с подразделениями инженерного соединения Восточного военного округа (ВВО).

В ходе учения военнослужащие провели инженерную разведку маршрутов выдвижения колонн боевой техники, в частности, разведку дорожного полотна на наличие взрывоопасных предметов, при этом применялись миноискатели «Коршун», служебные минно-розыскные собаки, а также защитные костюмы сапера «Сокол».

Кроме того, были отработаны обнаружение и обезвреживание с помощью накладных зарядов противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств, замаскированных растяжек.

Для проделывания проходов в завалах на маршрутах движения и маневра войск применялись инженерные машины разграждения ИМР-2.

При выполнении учебно-боевых задач инженерным дозорам пришлось отражать нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.

В тактико-специальном учении приняли участие более 150 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц боевой и специальной техники.

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