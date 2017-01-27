27.01.2017 (08:08)

Более 1.5 тысяч разведчиков ВВО приступили к практическим занятиям на 13 полигонах округа

В Восточном военном округе стартовал масштабный полевой выход подразделений разведки бригад морской пехоты, мотострелковых и танковых соединений.

В ходе полевого выхода подразделения разведки округа проведут тренировки приемов маскировки и действий из засад, отработают вопросы поиска и ликвидации условных диверсионно-разведывательных групп, с применением радиолокационных станций разведки СБР-5 и ПСНР-8, а также беспилотных летательных аппаратов «Гранат-1».

В течение месяца военнослужащие пройдут полный комплекс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовкам, а так же вождению боевых машин.

В ходе тактической подготовки военнослужащие преодолеют комплекс препятствий и заграждений «Тропа разведчика», выполнят упражнения по метанию на точность гранат, штык-ножей и саперных лопаток.

На комплексных занятиях по огневой подготовке военные разведчики покажут навыки владения стреляющим ножом разведчика, бесшумным стрелковым оружием.

В ходе комплексных занятий будут проверены моральные и физические качества каждого разведчика, а также оценена их индивидуальная подготовка.

Всего более 1.5 тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц боевой и специальной техники задействованы в комплексных тактико-специальных занятиях на 13 полигонах округа в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской и Сахалинской областях.

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