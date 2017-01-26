26.01.2017 (20:14)

В подмосковном парке «Патриот» прошла презентация скалодрома для III зимних Всемирных военных игр в Сочи

Уникальный для России скалодром был собран специально для III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. Он станет единственным в стране, отвечающим всем требованиям для проведения всероссийских и международных соревнований, включая этапы Кубка мира. Как говорят специалисты, профессионального скалодрома с аналогичным функционалом в Российской Федерации нет.

Высота скалодрома 15 метров, ширина — 12, навис над основанием — 7 метров, т.е. наклон составляет порядка 30 градусов. Далеко не любой спортсмен способен пролезть по такой стене. Общий вес скалодрома около 60 тонн. Для транспортировки в сочинский Дворец спорта «Большой» будет использовано 15 грузовых автомобилей.

Для оборудования спортивных трасс, количество которых в теории не ограничено, было закуплено 6 тыс. зацепок (3 тыс. российских и 3 тыс. иностранных) и 110 рельефов (60 российских и 50 иностранных). Оборудование скалодрома отвечает всем международным требованиям.

Обслуживанием объекта и организацией соревновательных трасс на III зимних Всемирных военных играх будет заниматься бригада из пяти российских специалистов во главе с поляком Адамом Пустельником.

На период учебно-тренировочных сборов команды Вооруженных Сил России по скалолазанию скалодром установлен в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». После сборов, которые заканчиваются 31 января, скалодром будет установлен в сочинском Дворце спорта «Большой».

Соревнования по скалолазанию на III зимних Всемирных военных игр пройдут с 24 по 27 февраля. Около 70 спортсменов из 11 стран разыграют медали среди мужчин и женщин в четырех дисциплинах: лазание на трудность, боулдеринг, а также лазание на скорость в классическом и рекордном формате.

После Игр скалодром будет установлен в Крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА на Ленинградском проспекте в Москве.

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