26.01.2017 (19:47)

ВКС России и ВВС Турции провели очередную совместную воздушную операцию по нанесению поражения группировке ИГИЛ в районе Эль-Баб провинции Алеппо

26 января ВКС России и ВВС Турции провели очередную совместную воздушную операцию по нанесению поражения группировке ИГИЛ в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо.

К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, от российских ВКС привлекались фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители Су-35С, из состава ВВС Турции – многоцелевые истребители F-16 и F-4.

При планировании совместных действий были произведены обмен разведывательной информацией между пунктом управления ВКС России на аэродроме Хмеймим и центром управления ВВС Турции, а также доразведка целей с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки.

В результате проведения совместной операции самолетами ВКС России уничтожены три пункта управления и узла связи, а также несколько укрепленных опорных пунктов боевиков.

Ранее, 18 и 21 января 2017 года ВКС России и ВВС Турции были проведены совместные воздушные операции по нанесению поражения группировке ИГИЛ на территории Сирии.

В результате нанесенных авиаударов в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо было уничтожено 58 целей террористической организации ИГИЛ – склады боеприпасов, ГСМ и вооружения, а также районы скопления боевиков с техникой.



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