26.01.2017 (16:34)

Зенитчики Балтийского флота отразили авиаудар условного противника в рамках тренировки

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота (БФ) отработали задачи по отражению авиационного удара условного противника в рамках плановой тренировки по боевой готовности.

Боевые расчеты соединения ПВО БФ совершили марши в назначенные районы, где оперативно развернули зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 в боевой порядок в районах прикрытия с целью обнаружения и уничтожения воздушных и баллистических целей условного противника.

Задачи по прикрытию позиций ЗРС обеспечили расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Воздушная обстановка в районе прикрытия была осложнена имитацией налетов авиации условного противника, действующей во всем диапазоне высот и скоростей.

В целях создания помеховой обстановки действия боевых расчетов ПВО БФ осложнялись применением условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

В ходе тренировки боевые расчеты ЗРС С-400 выполнили электронные пуски ракет по воздушным целям.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице