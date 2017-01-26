26.01.2017 (17:18)

13-й судоремонтный завод Черноморского флота отмечает 130-летие со дня основания

Сегодня исполнилось 130 лет со дня основания одного из крупнейших предприятий Севастополя и Крыма — ордена Трудового Красного Знамени 13-й судоремонтного завода Черноморского флота» (СРЗ).

На протяжении многих лет он является главным исполнителем работ по обеспечению технической готовности корабельного состава флота по государственному оборонному заказу.

Завод обладает уникальной производственно-технической базой для обеспечения комплексного ремонта боевых надводных кораблей всех рангов, подводных лодок и судов различных классов. Предприятие ремонтирует и восстанавливает корпусные конструкции, механизмы, корабельные и судовые системы и устройства, проводит экспертное обследование объектов Гостехнадзора.

На заводе функционирует семь современных цехов, центральная заводская и метрологическая лаборатории, многопрофильный транспортный парк, группа судов обеспечения.

За последние пять лет объем производственной мощности предприятия значительно вырос. По итогам прошлого года он выполнил работы по более чем 700 ремонтным ведомостям, что практически вдвое превышает изначальные плановые показатели.

Сегодня по случаю юбилея в Доме офицеров Черноморского флота прошло торжественное собрание, на котором были подведены промежуточные итоги работы завода, лучшие его работники были поощрены.

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