26.01.2017 (16:17)

На малом противолодочном корабле «Юнга» Северного флота прошло показное занятие по приему курсовой задачи

Сегодня на малом противолодочном корабле (МПК) «Юнга» под руководством командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирала Олега Голубева прошло показное занятие по приёму первой курсовой задачи.

В нем приняли участие начальники управлений, служб и отделов флотилии, а также командиры кораблей. Вице-адмирал Олег Голубев лично проверил качество и полноту отработки мероприятий курсовой задачи на корабле, оценил теоретические знания и практические навыки личного состава.

Следующим этапом боевой подготовки корабельных соединений Кольской флотилии станут выходы кораблей в Баренцево море для выполнения практических задач в морских полигонах.

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