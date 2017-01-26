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26.01.2017 (16:17)

На малом противолодочном корабле «Юнга» Северного флота прошло показное занятие по приему курсовой задачи

Сегодня на малом противолодочном корабле (МПК) «Юнга» под руководством командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирала Олега Голубева прошло показное занятие по приёму первой курсовой задачи.

В нем приняли участие начальники управлений, служб и отделов флотилии, а также командиры кораблей. Вице-адмирал Олег Голубев лично проверил качество и полноту отработки мероприятий курсовой задачи на корабле, оценил теоретические знания и практические навыки личного состава.

Следующим этапом боевой подготовки корабельных соединений Кольской флотилии станут выходы кораблей в Баренцево море для  выполнения практических задач в морских полигонах.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Корабли
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