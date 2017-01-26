26.01.2017 (16:58)

В Москве прошла учредительная конференция по созданию общественной организации «Ассоциация Армейских игр»

Под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Олега Салюкова состоялась учредительная конференция по созданию некоммерческой общественной организации «Ассоциация Армейских игр».

В её работе приняли участие глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров, представители центральных органов военного управления, ветераны Вооруженных Сил, более 50 делегатов от 24 общественных организаций, представляющих военно-прикладные виды спорта из 12 регионов страны, а также международную федерацию танкового биатлона.

Как отметил генерал-полковник Олег Салюков, «проведена огромная работа по объединению федераций военно-прикладных видов спорта в Ассоциацию в целях защиты интересов организаций, занимающихся конкурсами Армейских игр, содействия достижению ими высоких результатов, а также оказания помощи в развитии и пропаганде военно-прикладных видов спорта, подготовке спортсменов и сборных команд».

На конференции были рассмотрены вопросы, связанные с Уставом Ассоциации, порядком приема в её члены юридических и физических лиц, избраны руководящие и контрольно-ревизионные органы.

В ближайшей перспективе Ассоциация планирует стать международной.

С этой целью руководством Минобороны и Главным управлением боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации проводится работа среди государств — членов СНГ по созданию национальных ассоциаций Армейских игр и их вхождению в международную структуру.

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