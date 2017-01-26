26.01.2017 (15:41)

Ремонтники российской военной базы в Абхазии в ходе учения отработали эвакуацию поврежденной в бою техники

Военнослужащие ремонтного подразделения российской военной базы в Абхазии в рамках трехдневного тактико-специального учения отработали эвакуацию поврежденной техники в условиях общевойскового боя.

В мероприятиях на учебном полигоне принимали участие около 100 военнослужащих, было задействовано до 20 единиц специальной военной техники.

По замыслу учения условный противник в ходе наступления огнем артиллерии вывел из строя несколько боевых машин соединения. После этого специалистам–ремонтникам военной базы, невзирая на огневое воздействие, предстояло эвакуировать поврежденную технику.

Военнослужащие успешно решили все поставленные задачи. С помощью бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ на базе бронетранспортеров БТР-80 они в кратчайшие сроки доставили технику на полевой сборный пункт для дальнейшего восстановления её боеспособности.

БРЭМ оборудована поворотным подъёмным устройством, электросваркой, другим оборудованием, позволяющим выполнять ремонтные работы и проводить техническое обслуживание военной техники в полевых условиях, имеются также тяговая лебедка и различные приспособления для выполнения земляных работ и расчистки проходов.

Помимо этого, ремонтники выполнили нормативы по развертыванию мобильных мастерских технического обслуживания автомобильной и бронетанковой техники МТО-АТ и МТО-БТ, содержащих свыше 20 видов специального оборудования для ремонта вооружения и военной техники.

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