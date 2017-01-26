26.01.2017 (15:17)

Военные связисты ЮВО в Северной Осетии приступили к подготовке к конкурсу «Уверенный прием»

Военные связисты бригады управления 58-й армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Северной Осетии, приступили к подготовке к конкурсу Армейских международных игр «Уверенный прием».

Все практические действия военнослужащие отрабатывают на новейшей специальной технике, поступившей в соединение в прошлом году — радиостанциях Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-431АМ, командно-штабных машинах Р-149АКШ и другой.

В ходе выполнения конкурсных заданий связисты в полевых условиях на время отрабатывают прокладку проводных линий связи, развертывают защищенные радиосети, передают и принимают значительные объемы информации как в автоматическом режиме, так и при помощи радиотелеграфного ключа на слух в условиях радиопомех со стороны условного противника.

В ходе подготовки основное внимание уделяется выполнению отдельных элементов по настройке радиосистем, учебных задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.

Лучшие военнослужащие примут участие в конкурсе по выучке подразделений и специалистов связи «Уверенный прием», который пройдет в августе на базе Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного.

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