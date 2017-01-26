26.01.2017 (14:56)

Психологи российской военной базы в Армении изучили свыше 1,5 тыс. новобранцев

Психологи российской военной базы в Армении в течение трех месяцев провели социально-психологический анализ вновь прибывшего молодого пополнения.

Изучение новобранцев осуществлялось на современных аппаратно-программных комплексах «АРМ-ВП» с применением более 90 тестовых заданий по методике «Корсет», а также в ходе бесед и наблюдений, анализа характеристик и документов военнослужащих.

Офицеры-специалисты выявили адаптационные процессы военнослужащих, составили социальный портрет, оценивающий важнейшие психологические, психофизиологические и социально-психологические характеристики личности. Всего изучено более 1,5 тыс. новобранцев.

Как показали исследования, более 15% военнослужащих имеют высшее образование, ещё 25% — среднее специальное. До призыва на военную службу 80% новобранцев учились или работали, более 10% — женаты и имеют детей.

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