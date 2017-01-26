26.01.2017 (14:35)

Свыше 1000 военнослужащих по контракту 49-й армии ЮВО пройдут «курсы выживания» до конца года

Первая команда военнослужащих по контракту 49-й армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае и на Кубани, убыла в учебный центр для прохождения курса интенсивной общевойсковой подготовки с элементами выживания.

В составе группы около 100 военнослужащих, прибывших из запаса, для которых курсы выживания станут проверкой профессиональной подготовки, а также адаптацией к непростым условиям службы.

В течение месяца военнослужащие освоят навыки выживания в экстремальной обстановке, научатся эффективно решать боевые задачи в самой сложной ситуации. Опытные инструкторы научат их добывать и готовить пищу в походных условиях, разводить огонь без спичек, очищать воду из болот, собирать росу с растений и др.

На занятиях по боевой подготовке военнослужащие отработают навыки применения штатного оружия и вождения боевой техники.

Всего до конца года в армии курс интенсивной общевойсковой подготовки с элементами выживания пройдут более 1000 военнослужащих по контракту.

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