26.01.2017 (12:00)

До 2020 года в РВСН поступят более 200 новейших колёсных дорожных машин для инженерного оборудования полевых позиций

В 2017 году в инженерные подразделения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) существенно увеличатся темпы поставок специальной техники. Это связано с завершением государственных испытаний колёсной дорожной машины (КДМ) и принятием её на вооружение. В текущем году в РВСН поступят около 30 таких машин, а к 2020 году — более 200.

Новейшая КДМ, разработанная специально для инженерных подразделений РВСН, заменит пять образцов инженерной техники, предназначенных для подготовки и содержания маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Возможности КДМ позволяют заменить устаревающие гусеничные и колёсные путепрокладчики БАТ-М, БАТ-2, ПКТ, а также бульдозер БКТ-РК2 и универсальную дорожную машину УДМ.

По своим основным тактико-техническим характеристикам современная КДМ не только во многом превосходит перечисленную инженерную технику, но и обладает рядом совершенно новых функций. В частности, благодаря наличию на машине сменного оборудования военнослужащие смогут проводить погрузочно-разгрузочные работы.

Кроме того, КДМ имеет потенциальную возможность дооснащения рабочим оборудованием, которое позволит ей в случае необходимости выполнять корчёвку пней, разбор завалов и даже перекусывание железобетонных и металлических изделий.

По словам главного инженера инженерной службы РВСН подполковника Генриха Гайдукевича, до 2020 года в РВСН планируется поставить более 300 единиц инженерной техники: инженерные машины разграждения, тяжёлые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие.

«Более 50% поставляемой инженерной техники составит колёсная дорожная машина, разработанная специально для РВСН в этом году», — сообщил подполковник Генрих Гайдукевич.

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