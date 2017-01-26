26.01.2017 (08:26)

Дальневосточные журналисты вступили в борьбу за победу в профессиональном конкурсе «Восточный Медиа-Ас–2017»

На рассмотрение конкурсной комиссии окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы «Восточный МЕДИА-АС-2017», который проходит на территории Восточного военного округа, поступило более 50 работ дальневосточных журналистов.

В номинациях: «Сила слова», «Проект специального назначения», «Командный голос», «Стиль жизни», «Главный калибр», «Молния» свои работы представили журналисты и фотокорреспонденты из Приморского, Хабаровского и Камчатского краев. Наибольший интерес у жюри вызвали фото- и телерепортажи о боевой подготовке соединений и воинских частей ВВО, в том числе о полетах новейших бомбардировщиков Су-34 авиаполка, дислоцированного в Хабаровском крае.

Большое количество конкурсных работ посвящено военнослужащим войск РХБ защиты, принимавшим участие в оказании помощи гражданскому населению Приморского края в период сентябрьского наводнения прошлого года.

Кроме того, достаточно популярной в журналистской среде является тема призыва граждан на военную службу. Среди конкурсных работ как фото- и телерепортажи, так и радиопередачи, рассказывающие о ходе призывной кампании.

Стоит отметить и географию участников. Творческие материалы на конкурс прислали журналисты из Забайкалья, Бурятии, Хабаровского края, Приморья, а также с Сахалина и Камчатки.

До 17 февраля продолжится работа конкурсной комиссии. Лучшие работы будут отобраны в 10 номинациях, предусмотренных для сотрудников телевизионных и печатных СМИ, информационных агентств, радиостанций, фотографов, интернет-изданий, включая блогеров.

Уважаемые коллеги! Пресс-служба Восточного военного округа продолжает принимать заявки участников творческого конкурса. Напоминаем, что окружной этап «Восточный МЕДИА-АС - 2017» проводится в период с 10 октября 2016 года до 17 февраля 2017 года. В Фестивале принимают участие авторы и коллективы, опубликовавшие материалы в период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Материалы-заявки возможно направить по электронной почте на адрес: ps-vvo@mil.ru. Видео- и аудиоматериалы – в виде «ссылок» для скачивания.

Победители окружного этапа фестиваля прессы получат право участвовать в финальном этапе «Медиа-Ас-2017», который пройдет в Москве.

В минувшем году на конкурс было представлено около ста работ по заявленным номинациям.

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