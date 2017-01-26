26.01.2017 (07:49)

В рамках проверки боеготовности подразделения мотострелкового соединения ВВО под Хабаровском совершили марш в назначенный район

В рамках проверки боеготовности подразделения мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, совершили марш комбинированным способом в район общевойскового полигона, где провели боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники.

Экипажи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 в ходе совершения 50-километрового марша отразили атаки обнаруженных с воздуха беспилотными летательными аппаратами диверсионных групп условного противника, а также преодолели участки условно зараженной местности.

В районе сосредоточения военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений оборудовали полевой лагерь и отработали вопросы маскировки бронетехники.

В дальнейшем экипажи танков и БМП вывели технику из укрытия на рубеж открытия огня и сходу атаковали условного противника. Танкисты и мотострелки поразили более 50 радиоуправляемых мишеней, обозначающих боевую технику и долговременные огневые точки условного противника, используя осколочно-фугасные и бронебойные боеприпасы.

Комплексные тактические учения с боевой стрельбой были проведены в рамках проверки боевой готовности мотострелкового соединения ВВО. В мероприятии было задействовано более 500 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники.

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