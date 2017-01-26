26.01.2017 (04:53)

На Камчатке лётчики-истребители МиГ-31 отработали перехват воздушной цели

В рамках мероприятий боевой подготовки группа истребителей МиГ-31 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота провела воздушный бой на сверхзвуковых скоростях, и выполнила перехват заданной воздушной цели над Камчаткой.

Лётчики-истребители в нормативное время отработали взлёт по команде «Воздух», произвели поиск условного нарушителя воздушной границы, а затем провели выход в атаку с выполнением противоракетного манёвра от ракет «противника».

Кроме того, экипажи МиГ-31 отработали элементы пилотирования в паре и полёт в сомкнутом боевом порядке.

По словам командира истребительной эскадрильи подполковника Сергея Кодерле, все временные нормативы были выполнены, в результате вылета воздушная цель была условно уничтожена, несмотря на сложные метеоусловия.

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