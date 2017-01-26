26.01.2017 (00:14)

Министр обороны наградил медалью «За укрепление боевого содружества» главного КВНщика — Александра Маслякова

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу наградил медалью «За укрепление боевого содружества» президента Международного союза Клуба весёлых и находчивых Александра Маслякова в финале КВН среди довузовских образовательных учреждений Минобороны.

«Александр Васильевич, Вы заслужили эту награду, потому что много делаете для армии и общества. Надеемся на дальнейшее сотрудничество», — сказал Министр обороны.

Согласно приказу, президент КВН награждён за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на Вооружённые силы Российской Федерации.



«Я человек гражданский, но, как гражданский человек, имею право сказать - служу Отечеству!», — заявил Александр Масляков.

Министр также вручил свою генеральскую фуражку за лучшую шутку игроку команды Пермского суворовского военного училища «Команда стратегического настроения», а также часы девушке из команды Пансиона воспитанниц Минобороны «Экспансия», занявшей третье место в финале. При этом победителем финала стала команда Ставропольского президентского кадетского училища «Салют», второе место завоевала команда «Парашют» Ульяновского гвардейского суворовского военного училища.

По словам Министра, военное ведомство расширяет систему довузовских учебных заведений для воспитания подрастающего поколения. Так, в прошлом году начало работу Тульское суворовское военное училище, команда которого уже дебютировала в КВН. При этом в 2017 году, по решению Владимира Путина, будут открыты филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске и президентское кадетское училище в Петрозаводске.

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