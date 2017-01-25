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25.01.2017 (19:01)

Утверждены планы тушения лесных пожаров в лесничествах Минобороны России

Директор Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Куракин утвердил планы тушения лесных пожаров на пожароопасный сезон 2017 года на территории всех 38 лесничеств – филиалов «Управления лесного хозяйства и природопользования» Минобороны России.                 

Планы тушения лесных пожаров совместно разработаны специалистами «Оборонлеса» и филиалов «Управления лесного хозяйства и природопользования» Минобороны России, согласованы с командованием более 200 воинских частей и 52 территориальными органами МЧС России.

Данные документы разрабатываются ежегодно задолго до начала нового пожароопасного сезона и включают в себя информацию о мерах противопожарного обустройства лесов, об организации мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и порядок привлечения и использования таких средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах на землях обороны и безопасности.

В составе 91 пожарно-химической станции филиалов ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России в готовности находится 415 единиц лесопожарной техники, свыше 11 тыс. ед. оборудования и инвентаря, штат работников составляет более 2,7 тыс. человек.

Утвержденные планы тушения лесных пожаров в военных лесничествах разосланы главам регионов, в Департаменты лесного хозяйства по федеральным округам, органы исполнительной власти, уполномоченные в области лесных отношений и ряд других инстанций и будут учтены при подготовке сводных планов субъектов Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Пожарная безопасность , Лесное хозяйство
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