25.01.2017 (17:30)

Штурманы БФ в 2016 году обеспечили успешное проведение дальних походов в отдаленных районах Мирового океана

Сегодня в Вооруженных Силах России отмечается День штурмана ВМФ. В 2016 году флотские навигаторы успешно выполнили задачи штурманской подготовки, уровень которой позволил обеспечить безопасность плавания в дальних походах. В общей сложности, боевые корабли и суда Балтийского флота (БФ) прошли более 300 тыс. морских миль, проведя в море свыше 2 тыс. суток. Значительно расширилась и география походов моряков-балтийцев. Боевые корабли и вспомогательные суда БФ выполняли задачи в Северном, Черном, Карибском, Средиземном морях, Атлантическом, Индийском океанах, посетив с неофициальными и деловыми заходами свыше 20 портов иностранных государств.

Во время дальних походов специалисты штурманской службы БФ активно осваивали новейшие электронные информационные и радионавигационные системы, позволяющие успешно проводить дальние походы в отдаленных районах Мирового океана и корректировать местоположение надводных кораблей флота. В настоящее время корабли и суда БФ оснащены более 60 видами морских средств навигации — навигационными системами, гирокурсоуказателями, лагами, эхолотами и многим другим новейшим навигационным оборудованием.

В нынешнем году специалистам штурманской службы БФ также предстоит выполнить ряд ответственных задач, в частности, по навигационно-гидрографическому обеспечению высадки десантов, подготовке пространственно-временного координирования действий морских сил флота, во время различных, в том числе международных, учений.

Кроме того, корабли и суда БФ продолжат выполнять задачи в различных точках Мирового океана как самостоятельно, так и в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море. Кораблям флота предстоит решать задачи в Балтийском, Северном, Средиземном морях, Северной Атлантике, Антарктике и других районах.

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