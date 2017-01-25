25.01.2017 (17:17)

В подмосковном парке «Патриот» состоится презентация уникального комплекса скалодромов для подготовки военных альпинистов

26 января на базе Конгрессно-выставочного центра парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» (Московская обл.) ЦСКА презентует комплекс скалодромов, обладающий самым высоким уровнем сложности трасс среди аналогичных российских конструкций.

Презентация пройдет в формате открытой тренировки сборной Вооружённых Сил РФ по скалолазанию, в рамках которой спортсмены впервые протестируют новые трассы.

«Данный скалодром не имеет аналогов по функциональности и технологичности в России, – отметил тренер сборной Вооруженных Сил России по скалолазанию, заслуженный тренер России Сергей Сигов. – Его характеристики соответствуют самым высоким международным требованиям и позволяют проводить всероссийские и международные соревнования, включая этапы Кубка мира. Подобного профессионального скалодрома в России еще не было».

Высота конструкции составляет 15 метров, ширина – 12 метров, навис над основанием – 7 метров.

Тестировать уникальный комплекс будут спортсмены ЦСКА – шесть юношей и шесть девушек, среди которых – чемпионы мира и Европы, победители мировых первенств.

После завершения тестовых мероприятий комплекс скалодромов будет отправлен в Сочи для установки во Дворце спорта «Большой», где с 24 по 27 февраля пройдут соревнования по скалолазанию в рамках III зимних Всемирных военных игр.

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