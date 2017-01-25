25.01.2017 (17:08)

Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии провели тренировку салютных расчетов в преддверии Дня снятия блокады Ленинграда

Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии провели тренировку салютных расчетов в преддверии Дня снятия блокады Ленинграда. Она прошла на специализированном полигоне, где расчеты орудий отработали синхронность действий при заряжании боеприпасов и подаче команд на стрельбу.

Традиционно салют будет дан из 85-мм орудий Д-44, которые выпустят 360 холостых зарядов. Для организации праздничного фейерверка будут применяться салютные установки и более 1000 осветительных боеприпасов.

Все 30 залпов с интервалом в 30 секунд выполнит салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии с Большого пляжа Петропавловской крепости 27 января в 21:00.

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