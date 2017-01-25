25.01.2017 (16:15)

В Санкт-Петербурге для ВМФ России торжественно заложили третий корабль противоминной обороны со стеклопластиковым корпусом

Сегодня в Санкт-Петербурге на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» состоялась торжественная церемония закладки третьего по счету (второго серийного) корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 для Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Правительства Санкт-Петербурга Максим Мейксин, генеральный директор АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» Александр Шляхтенко, дочь моряка-балтийца Героя Советского Союза Ивана Антонова – Наталья Антонова, представители руководства Объединенной судостроительной корпорации.

На церемонии был зачитан приказ главнокомандующего ВМФ России адмирала Королёва о присвоении новому кораблю ПМО наименования «Иван Антонов» – в честь прославленного снайпера-балтийца участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза мичмана Ивана Антонова.

Как отметил в ходе церемонии заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, «корабли ПМО проекта 12700 своего рода прорыв в вопросе борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми «умными морскими минами», которые корабль ПМО типа «Иван Антонов» может обнаруживать, как в воде, так и в морском грунте».

По оценке Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения проекта 12700 составят основу минно-тральных сил флотов ВМФ России и в ближайшей перспективе существенно повысят их эффективность.

«Новейшие российские технологии, которые применялись при строительстве этого корабля, не имеют аналогов в мире. Он оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет отличные маневренные качества и мореходность. В состав противоминного вооружения корабля входит безэкипажный катер, что позволит осуществлять поиск и обнаружение мин без малейшего риска для людей. В ближнесрочной перспективе планируется строительство около 20 кораблей противоминной обороны проекта 12700 для ВМФ России. Главное командование ВМФ выражает уверенность в том, что Средне-Невский завод выйдет на график строительства кораблей данного проекта – 2 единицы в год», – сказал вице-адмирал Виктор Бурсук.

В свою очередь, генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо проинформировал Главное командование ВМФ, что в ближайшее время предприятие существенно расширит производственные мощности для строительства военных кораблей.

Дочь Героя Советского Союза Ивана Антонова, в честь которого назван корабль, Наталья Антонова передала будущему кораблю Звезду Героя своего отца и сказала, что «имя «Иван Антонов» на борту новейшего корабля ВМФ – признание боевых заслуг и мужества отца. Это большая честь». Она также приняла участие в закреплении закладной доски на секцию корпуса корабля.

Справочно:

Корабль ПМО проекта 12700 спроектирован ЦМКБ «Алмаз» и является новым поколением кораблей, в строительстве и проектировании которых ОАО «СНСЗ» и ОАО «ЦМКБ «Алмаз» накопили большой опыт.

На базе этого опыта и передовых мировых тенденций в сфере ПМО предусмотрено формирование противоминного контура с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций, размещаемых как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, интегрированной мостиковой системы, главного командного пункта – автоматизированной системы управления противоминными действиями. Вместе с тем корабль способен использовать и традиционное тральное вооружение.

Водоизмещение корабля – 890 тонн, длина – 61 м, ширина – 10 м, скорость хода при полном водоизмещении – 16,5 узлов, экипаж – свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте корабля ПМО реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа.

Данный корабль имеет уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии, при котором за счет герметичной пленки, прилегающей к матрице, создается рабочая полость с уложенным армирующим материалом (стеклоткань или углеткань). В полости создается вакуум, и за счет разницы атмосферного и внутриполостного давлений связующее втягивается в рабочую полость и пропитывает армирующий материал. Данный метод значительно улучшает соотношение «волокно-смола» в ламинате, в результате получается более прочное (на 25%) и легкое ( на 20%) изделие.

Достоинством корпуса корабля ПМО является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.

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