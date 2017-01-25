25.01.2017 (16:30)

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 российских ВКС нанесли удар по объектам террористов ИГИЛ в Сирии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10" Нанесение ударов бомбардировщиками Ту-22М3 российских ВКС по объектам ИГИЛ в Сирии

25 января шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над Ираком и Ираном, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.

Целями для поражения стали два пункта управления боевиков и склады с боеприпасами, вооружение и военная техника.

Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей.

Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.

После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице