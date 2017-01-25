25.01.2017 (16:30)
Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 российских ВКС нанесли удар по объектам террористов ИГИЛ в Сирии
25 января шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над Ираком и Ираном, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.
Целями для поражения стали два пункта управления боевиков и склады с боеприпасами, вооружение и военная техника.
Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей.
Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.
После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.