25.01.2017 (16:14)

Саперы 58-й общевойсковой армии ЮВО будут экипированы уникальным защитным костюмом «Сокол»

На оснащение инженерно-саперного батальона мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии - Алании, несколько дней назад поступили новейшие защитные костюмы ОВР-1 «Сокол» и современная станция добычи и очистки воды СКО-10 «Гигиена».

СКО-10 способна очищать воду от механических частиц, взвесей, коллоидных соединений, трехвалентного железа, обезвреживать от антропогенных веществ и ядовитых веществ органического происхождения, включая боевые отравляющие вещества, дезактивировать от радионуклидов, включая продукты ядерного взрыва, обеззараживать от бактерий и вирусов, включая патогенные и бактериальные средства массового поражения.

Производительность «Гигиены» по очистке воды составляет 8-10 куб. м/ч, производительность по опреснению — до 5 куб. м/ч.

Бронепластины «Сокола» изготовлены из легкого и высокопрочного полиэтилена, а не из стали, как в других костюмах. Сапер в нем становится защищенным от пистолетных пуль, летящих со скоростью до 550 м/сек, от осколков, образующихся при срабатывании различных взрывных устройств.

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