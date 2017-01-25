25.01.2017 (16:05)

Минометчики российской военной базы в Армении готовятся к конкурсу «Мастера артиллерийского огня»

На российской военной базе в Армении началась подготовка минометных расчетов к конкурсу «Мастера артиллерийского огня», который пройдет в рамках Армейских международных игр-2017.

На полевые занятия привлечено более 100 военнослужащих, задействовано свыше 30 единиц специальной военной техники.

На полигоне Алагяз на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря минометчики выполнят упражнения учебных стрельб из ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и боевые стрельбы из 82-мм и 120-мм минометов.

Для разведки целей и корректирования огня применяются современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами.

После одиночной подготовки военнослужащих будут сформированы минометные расчеты, которые приступят к тренировкам в индивидуальной гонке (преодоление маршрута 5 км с поражением мишени, имитирующей танк, из РПГ на дальности 250-300 м) и эстафете (5 км с преодолением препятствий и ведением огня из миномета 3 минами по одиночной ростовой фигуре, расположенной в круге радиусом 15 м на дальности 1000-1500 м).

Завершится подготовка военнослужащих артиллерийских подразделений проведением первого отборочного этапа конкурса, который пройдет в марте текущего года.

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