25.01.2017 (15:55)

Снайперы ЮВО совершенствуют боевое мастерство на полигоне Молькино в Краснодарском крае

На полигоне Молькино в Краснодарском крае военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) начали подготовку к конкурсу полевой выучки снайперских подразделений «Снайперский рубеж», входящему в программу Армейских международных игр-2017.

На практических занятиях снайперы совершенствуют навыки поражения различных целей из снайперской винтовки Драгунова и пистолета Макарова в дневное и ночное время суток.

В ходе подготовки к состязаниям снайперы выполнят свыше 200 различных упражнений учебных стрельб по поражению мишеней типа «поппер», «гонги», «тарелки» и другие на дальностях от 200 до 800 м.

При проведении занятий особое внимание уделяется совершенствованию навыков скрытного передвижения и маскировки с применением подручных средств, а также корректирования огня с использованием приборов наблюдения и прицеливания.

Завершающим этапом подготовки военнослужащих станет 3-километровый марш-бросок, в ходе которого снайперы продемонстрируют навыки ориентирования на местности. В конечной точке маршрута им предстоит поразить мишени, имитирующие живую силу условного противника, на предельных дальностях.

В занятиях по огневой подготовке принимают участие свыше 40 снайперов.

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